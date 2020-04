A Executiva municipal, representada pelo presidente Fernando Melo e a executiva estadual, representada pelo presidente Dêda, juntamente com a deputada estadual Maria Antônia estiveram no diretório do partido na manhã desta segunda-feira (6) para receber o vereador de Rio Branco Mamed Dankar.

Na oportunidade, o Partido Republicano da Ordem Social (PROS) se sentiu honrado em poder receber o parlamentar no partido, pois sabe-se que a vinda do vereador é de extrema importância, inclusive no fortalecimento da sigla para o processo eleitoral deste ano.

Mamed Dankar deixa o Partido dos Trabalhadores (PT) para compor o PROS em Rio Branco, sua postura na Câmara de vereadores da Capital é independente, onde não faz parte da base de sustentação da prefeita Socorro Neri. Mas apesar de não fazer parte da base, sempre age com muita responsabilidade em votar favorável para aquilo que é bom para a população.

“Para nós é motivo de muito alegria poder receber o nosso amigo vereador Mamed Dankar que agora faz parte do nosso partido e nós estamos muito honrados, falo não só por mim, mas pelas executivas do nosso partido representadas pelo nosso amigo Fernando Melo na municipal e o meu esposo Dêda na estadual, e é importante dizer que nosso amigo Dankar está vindo para somar junto a nós e unirmos força, pois com a união do nosso grupo nós podemos vencer os desafios”, concluiu a deputada Maria Antônia.