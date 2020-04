Em reunião realizada na manhã desta sexta-feira (03), seguindo as orientações de segurança e proteção, o Prefeito Isaac Lima recebeu o apoio do Ministério Público, Policia Civil, Policia Militar, Direção do Hospital de Mâncio Lima (Dr. Abel Pinheiro) para endurecerem o tom de isolamento social e reeditar o Decreto Municipal por mais 15 dias.

Desde o começo do mês de março, quando foi publicado o primeiro edital, medidas importantes foram tomadas dentre elas o fechamento das escolas, das repartições públicos ficando apenas os serviços essenciais funcionando, montagem de uma barreira para identificação de quem vem de outras partes do Estado e orientação quanto aos cuidados necessários para evitar a proliferação do vírus da COVID-19 em Mâncio Lima. No município ainda não foi registrado nenhum caso da doença tão pouco pacientes suspeitos.

O coronavírus (COVID-19) é uma doença infecciosa causada por um novo vírus que nunca havia sido identificado em humanos.

O vírus causa uma doença respiratória semelhante à gripe e tem sintomas como tosse, febre e, em casos mais graves, pneumonia. É possível se proteger ao lavar as mãos com frequência e evitar tocar no rosto.

Coronavírus (CID10) é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China. Provoca a doença chamada COVID-19. Como nunca tivemos contato com o vírus antes, não temos imunidade. Ela causa uma infecção pulmonar. Nos casos mais leves, porém, parece um resfriado comum ou uma gripe leve.

O que disseram:

“Vamos baixar mais um decreto por mais 15 dias mantendo as restrições e recomendações do primeiro para que as pessoas fiquem em casa e sigam as orientações repassadas pelos órgãos de saúde. Este segundo momento vamos contar ainda mais com o apoio do Ministério Público, Policia Militar, Polícia Civil, Hospital Dr. Abel Pinheiro e as nossas Secretarias Municipais para endurecermos o tom e pedir que os comércios e as pessoas evitem ao máximo aglomerações e sair de casa sem necessidade. Esse momento é crucial redobrarmos os cuidados e, se for necessário, iremos usar a lei para coibir os excessos e desrespeito as recomendações impostas por meio dos organismos de saúde”. Isaac Lima, Prefeito de Mâncio Lima.

“A situação do coronavírus ela é mundial, é uma preocupação evidente e real, não é nada criado ou imposto e existe sim o risco de acontecer aqui em Mâncio Lima. o Ministério Público, por meio da Procuradora Geral do MP Dra. Katia Abreu, destacou um grupo de trabalho aqui no Juruá em que nós estamos expedindo e cobrando o cumprimento das recomendações dadas pelo Ministério da Saúde. O que nós pedimos da população é que respeitem a ordem de isolamento que será de fundamental importância no atual momento para que a doença não avance. Quanto aos comerciantes locais o convite que fazemos é que tomem as cautelas e cuidados com a higiene, disponibilize um de seus funcionários para fazer esta orientação no seu comércio para evitar aglomerações”. Dra. Pauliane Mesabarba Sanches, Promotora de Justiça.

“Nós temos tido bastante trabalho, porém sempre apoiadores pelas forças de segurança no Município e pelas demais secretarias. Já estamos há 15 dias com uma barreira no Pé da Terra, uma decisão extremamente acertada, que está ajudando a identificarmos de onde estão vindas as pessoas que entram na cidade. Nesse período, 150 pessoas passaram por acompanhamento e, graças a Deus, não apresentaram nenhum sintoma da COVID-19 apenas um resfriado o que é normal. Caso haja o surgimento de algum caso no Município vamos trabalhar com o isolamento da família afetada, a pessoa que não tiver condições de ficar isolada em casa a Prefeitura irá montar um espaço para acolher as pessoas infectadas com o coronavírus”. Ajucilene Gonçalves, Secretária Municipal de Saúde.

“A Policia Militar vem fiscalizando diuturnamente quanto ao cumprimento das restrições decretadas pelos governos. A população insiste em descumprir medidas que são essenciais e, a partir agora, com a orientação dada pelo Ministério Publico, nós vamos aplicar medidas mais duras tanto para o cidadão como com relação aos estabelecimentos comerciais que estão proibidos de abrirem de acordo com o Decreto Estadual”. Tenente Antista Batista, Comandante da Policia Militar em Mâncio Lima.

“Vamos dar continuidade ao trabalho que está sendo feito pelas duas forças de segurança, Polícia Militar e Polícia Civil, em amparar as equipes de saúde no combate ao coronavírus. Estamos trabalhando com duas situações. Primeiro em relação ao cumprimento das medidas de isolamento social nós vamos endurecer e punir criminalmente quem desobedecer às ordens de quarentena e isolamento social ou atentado contra a saúde pública. E, segundo em relação aos crimes comuns nós continuamos combatendo diuturnamente, realizando os procedimentos mais graves nos casos de roubo, estupro e crime contra a vida. Os crimes menores estamos autuando apenas com os flagrantes, claro sem deixar de lado outros atos considerados criminosos”. Everton Cunha, Agente de Policia Civil.