Um homem ainda não identificado foi achado morto, no início da na noite deste domingo (5), no ramal do Pica Pau, bairro Amapá, Segundo Distrito de Rio Branco. A vítima apresentava lesões na cabeça, braços e pernas, segundo informações da Polícia Militar do Acre (PM-AC) que foi acionada para atender a ocorrência.