No dia 26 de março foi lançado pela OMS um canal pelo WhatsApp para que a população estivesse informada sobre o coronavírus. Os usuários que quiserem saber mais informações podem usar o link ou guardar o número na agenda do telefone 55 (61) 9938-0031 e abrir um conversa.

Estará disponível informações úteis sobre o vírus, possível tratamento e o mais interessante é que será possível abrir um número de protocolo de atendimento para os profissionais dos centros de saúde.

As operadoras de telecomunicações também estão colaborando com essas ações para cada vez mais deixar a população informada, para isso já foram enviados mais de 50 mil mensagens de texto com informações sobre o Covid-19. Outras medidas também já foram tomadas como ampliação de velocidade, algumas operadoras também abriram canais da TV por assinatura para que as pessoas possam passar a fase da quarentena para ficarem alertas sobre as últimas notícias sobre o que está acontecendo no país.

A TIM por exemplo está oferecendo bônus para seus clientes, como para aqueles clientes que forem dos planos pós e controle irão receber dados por meio do app Meu TIM, além de. roaming internacional e muitos outro beneficios. A Vivo já disponibilizou aos clientes o acesso gratuito ao aplicativo Coronavírus-SUS.

Outras operadoras estão trabalhando para melhorar a velocidade da internet, já que nos tempos em que estamos vivendo as pessoas por passarem mais tempo em casa precisam seguir de alguma maneira a “rotina”, portanto precisam trabalhar desde casa, para isso precisam de uma boa conexão.