Dentro de campo eles têm que lidar com a pressão de jogadores, torcedores, dirigentes… Mas agora vivem uma pressão diferente, longe dos estádios. Com a paralisação do futebol brasileiro por conta da pandemia causada pela Covid-19, também parou a renda dos árbitros, que recebem por jogo. Saber como eles estão lidando com esse percalço financeiro é o tema da reportagem deste domingo do Esporte Espetacular.

O árbitro assistente Jean Carlos trabalha na profissão há 20 anos. Antes da interrupção, apitava no Campeonato Acreano. Ele mora na capital Rio Branco com a esposa e duas filhas.

– Minha válvula de escape tem sido ficar como motorista. Alugo o carro, as pessoas me ligam e eu faço corrida – conta o árbitro que, sem o cachê dos jogos, viu as contas começarem a atrasar.

“Duas parcelas este mês do carro e do seguro. Esse mês não tem como. Ou você compra comida ou você atrasa o carro. Então é melhor comprar o alimento da família.”

A Associação Nacional dos Árbitros de Futebol tem 4.018 cadastrados. Desses, 479 integram o quadro nacional da Confederação Brasileira de Futebol e receberão uma ajuda da entidade: a antecipação do pagamento de uma partida.

Os árbitros principais e que estão no quadro internacional da Fifa podem receber até R$ 5 mil. Os nacionais, R$ 4 mil. A ajuda, no entanto, não atinge os árbitros estaduais.

– As federações são autônomas e independentes, e deveriam seguir o exemplo da CBF para que medidas como essa possam alcançar e beneficiar os árbitros que não são do quadro nacional – defende Paulo César Vasconcelos, comentarista da Globo. Outro exemplo é o de Leandro Barchz, que apitou três jogos no Campeonato Potiguar. Ele morava com a mãe e a filha, mas, com a necessidade de isolamento social, ambas foram para o interior do Rio Grande do Norte, e ele ficou sozinho em Natal procurando emprego. – Estou fazendo frete para um, ir no supermercado para outro, levando alguma pessoa para um canto… Mas muito pouco. Não está dando nem para sobreviver. Precisamos voltar a ganhar nosso dinheiro, cuidar da nossa família, e a situação não está fácil. Não temos o apoio de ninguém. A gente tem que se manter basicamente só. Recebemos a notícia de que a CBF ia ajudar os árbitros do quadro nacional. A gente queria também para o quadro local – fala Leandro. Chefe de arbitragem da CBF, Leonardo Gaciba falou sobre o assunto: – A ajuda da CBF se dará da seguinte forma: vamos adiantar a principal taxa, o maior valor que o árbitro recebeu nas competições organizadas pela CBF no ano de 2019. Então esse árbitro vai receber esse adiantamento durante este momento de crise, para que consiga auxiliar a si e aos seus imeditados. O objetivo é dar um suporte. Por Victor Andrade — Globo esporte – Recife