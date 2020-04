Passageiro é preso com mais de 4 quilos de drogas durante fiscalização em ônibus no interior do AC — Foto: Polícia Federal no Acre

Um passageiro foi preso por tráfico de drogas durante fiscalização das Polícias Federal (PF-AC) e Militar do Acre (PM-AC) e o Exército Brasileiro na cidade de Cruzeiro do Sul. O homem estava dentro de um ônibus intermunicipal.