Para ajudar surdos com sintomas de Covid-19 no AC, intérpretes de Libras fazem tradução por vídeo chamada — Foto: Tácita Muniz

Para ajudar no atendimento de pessoas surdas com sintomas de Covid-19 no estado, o Instituto Federal do Acre (Ifac) iniciou, nesta quinta-feira (2), um projeto que faz a tradução da linguagem de sinais de forma remota, ou seja, por vídeo chamada.