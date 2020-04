Depois que o governador anunciou o pagamento dos 870 servidores, muita reclamação vem pautando acerca dos critérios adotados pela equipe econômica do estado.

O site 3 de julho recebeu informações de que, os pagamentos não estão acontecendo como garantiu o governador e que algumas pastas estão sendo privilegiadas. Enquanto algumas sequer começaram a pagar.

Um dos servidores da antiga gestão, o Jornalista Alexandre Nunes, que trabalhava na Secretaria de Comunicação, escreveu uma carta em tom de desabafo, confira na integra;

Carta aberta aos amigos e amigas de caminhada.

Tem alguns colegas que estão me questionando sobre as verbas rescisórias, dívida do Governo do Estado do Acre, com os cargos comissionados da gestão anterior e já de muitos da atual, vide o vai e vem de nomeações e exonerações.

Deixa eu publicar logo aqui minha opinião de uma vez por todas.

Primeiro: Ao lado do governador Gladson Cameli têm muitos que ainda tratam a coisa como política partidária e não como política administrativa.

Ele só tem a ganhar com a quitação dessa dívida. [Dívida de Estado e não de governo.]

Minha humilde opinião, até aqui a politização do fato prejudica a todos. Inclusive a ele próprio, Gladson. Somos 870 comissionados da gestão passada esperando receber as verbas, eu sou apenas um deles.

O governo realizando o pagamento, só ganha politicamente. E, claro, ajuda a economia nesse momento de incertezas. Aquece o mercado e sem falar que muitos ainda estão sem trabalho e na informalidade, seria uma ajuda grande para mais de 870 famílias.

Cansado desse esgoto em que alguns transformam a política, cansado desse engodo de toma lá dá cá. A política é e sempre foi para a construção do bem coletivo, da cooperação, do diálogo.

Que fique claro e registrado aqui, não faço crítica nenhuma ao Governador Gladson Cameli e a seu governo, apenas registro minha indignação, que sei, é a mesma de 870 pessoas que se encontram na mesma situação.

Minha torcida é que Gladson e Rocha façam sim um bom governo, pois nosso povo merece, eu mereço, todos nós merecemos. Mas devem lembrar que ao aceitarem o desafio de assumir o Estado, não tem como ser pela metade ou escolher a responsabilidade, é tudo! E dentro desse tudo, inclui-se a quitação das verbas rescisórias.

De minha parte, nada mais que esperar, posso apenas torcer por todos. No máximo, pedir e engrossar o caldo: “Governador Gladson e vice Rocha paguem as verbas rescisórias!

Alexandre Nunes Nobre