No momento em que antecede a festa da democracia, o agora confirmado pré-candidato a prefeito de Rio Branco pelo Republicanos, Jebert Cavalcante, em um ato de respeito e humildade aos prováveis concorrentes nas eleições deste ano, visitou na tarde deste sábado (4) os outros pré-candidatos para cumprimentar e desejar boa sorte nessa caminhada.

Nesta manhã, em um evento realizado na sede do partido, Jebert se filiou ao Republicanos com a presença do deputado federal Marcus Cavalcante, que também faz parte da sigla partidária. À tarde, ao lado de seu amigo e deputado estadual Fagner Calegário, visitou os pré-candidatos, tomando todas as precauções necessárias para atender as recomendações da OMS sobre a pandemia de Covid-19.

Na sede do PSB, o pré-candidato foi recebido pela a atual prefeita Socorro Neri, que o desejou sorte para o desafio que está a encarar, na ocasião também foi cumprimentado pelo médico e deputado estadual Jenilson Leite.

Com a sede do MDB fechada, o pré-candidato Roberto Duarte recebeu Jebert em sua residência para uma amigável conversa. Em sua andança, o pré-candidato do Republicanos também cumprimentou o dirigente do Progressistas, Livio Veras e a pré-candidata a vereadora de Rio Branco pelo PSL, Rila Freze.

Sobre as eleições deste ano, Jebert Cavalcante se diz pronto e preparado para disputar o mais alto cargo eletivo da capital acreana, com propostas que visam sempre o bem estar da população de Rio Branco, desejou sorte aos pré-candidatos e está certo de que os riobranquenses saberão nas urnas fazer a melhor escolha para o futuro do município.