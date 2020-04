A Saúde do Acre recebeu 42 caixas com insumos para exames, coletas e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para reforçar as ações de combate e prevenção ao novo coronavírus no estado. O material chegou na noite desta sexta-feira (3) em um avião fretado pelo governo do Acre.

O estado já tem 46 casos confirmados da doença. O dado é do boletim da Secretaria de Saúde do estado (Sesacre) de sexta. Rio Branco é cidade com maior número de casos, 36 ao todo. Logo em seguida aparece a cidade de Acrelândia, com nove.

O material recebido pelo Estado é doação do Ministério da Saúde. A Sesacre destacou que os insumos e materiais vão ajudar a acelerar a confirmação dos casos.

A pasta frisou também que constantemente faltam testes e materiais para os exames devido à redução nos voos para o estado acreano. A Sesacre disse que há, atualmente, apenas dois voos para o Acre e aos finais de semana. Do G1 Ac.