Uma equipe do gabinete do deputado e médico infectologista Jenilson Leite esteve, na terça-feira (31), nos bairros Panorama e Cabreúva, com líderes comunitários dos respectivos bairros, realizando a distribuição de cestas básicas para as famílias que estão em situação de isolamento social e são de baixa renda.

O parlamentar também estava presente na ação. “Com a atual situação em que o país vive em decorrência da pandemia do Covid-19 ( Corona Vírus) tentamos de alguma forma ajudar diretamente as pessoas daquela região, que vivem neste momento em isolamento social, onde a maioria vive de trabalhos informais e estão passando por dificuldades. Levamos solidariedade e informações necessárias para os cuidados básicos para evitar a contaminação”, disse Jenilson.

Em Tarauacá, na terra natal do deputado, também foram distribuídos carne, leite e farinha nos bairros Senador Pompeu ( Praia), Ilha Grande e Triângulo para famílias que vivem em situação vulnerabilidade social , cuja grande maioria foram afetadas pela cheias dos rio Muru e Tarauacá.