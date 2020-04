Na manhã deste sábado (04), o Prefeito do município de Assis Brasil, Antônio Barbosa (Zum) recebeu uma mensagem da Presidente da Associação dos Municípios do Acre (AMAC), Prefeita Socorro Neri, em que informou o envio de alimentos para apoiar na assistência humanitária aos abrigados.

De acordo com a Prefeita, o apoio é do grupo de amigos da AMAC, formado pelos prefeitos do estado e ainda essa tarde sairiam de Rio Branco duas caminhonetes em direção a Assis Brasil transportando os alimentos.

Para o Prefeito Zum, o apoio é um ato gratificante que auxiliará a situação que o município atravessa. “Só temos a agradecer a Presidente da AMAC, Prefeita Socorro Neri, pelo apoio e solidariedade que está sendo prestado a este município. Assim como os amigos da AMAC que juntos realizam este ato”, declarou.