Penúltimo dia para da janela partidária está uma loucura, pois nem mesmo a prevenção do Coronavírus aquietou os líderes partidários, que correm contra o tempo para filiar lideranças e formar seu time para a batalha eleitoral deste ano.

Um acaso que chama atenção é a situação política do Bujari, onde o prefeito Romualdo Araújo trocou o PCdoB pelo Progressistas, sendo convencido pelo deputado estadual José Bestene que articulou a filiação do mesmo na sigla que governa o estado.

Romualdo decepcionou os camaradas, mas por outro lado, achou que sua administração alancaria, com parcerias e o olhar do governo e convênios que o colocasse bem no cenário da reeleição.

Acontece que a militância do Progressistas nunca engoliu a ida de Romualdo para sigla, até porque a maior liderando do partido na cidade, a professora Zilma, conduzia a tropa de oposição a gestão de Romualdo.

Ficou muito claro que a ida do prefeito foi articulação isolada de Bestene, até porque a presidente da executiva estadual, senadora Mailza Gomes nunca fez questão de fazer uma declaração ou ao menos abonar a ficha do prefeito na sua chegada.

Hoje uma matéria publicada no Blog do Evandro Cordeiro, confirma o que estamos dizendo. Zilma anuncia sua pré-candidatura e segundo a notícia, o partido já tem apoio da presidente Mailza Gomes, que inclusive já tem todo planejamento de campanha da professora.

Romualdo trocou o certo pelo duvidoso, comprou uma mercadoria fiado e agora luta para receber.