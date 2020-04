O Projeto de Lei de autoria do deputado Fagner Calegário, que suspende os prazos de validade dos editais de concursos públicos já homologados é aprovado na ALEAC.

A ementa suspende a validade do edital, salvaguardando, caso o Governo não nomeie os novos policiais a pretexto do surto de coronavírus e do estado de calamidade.

“O nosso projeto apenas suspende o prazo de validade, isto significa dizer, que os meses do surto causado pela pandemia, serão acrescentados na contagem do prazo.

Importante lembrar que o PL não impede em nada, que o Governador convoque e nomeie os novos policiais a qualquer tempo”, sustentou o parlamentar.