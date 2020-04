A Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio da equipe de Policiamento Ambiental do 6° BPM, com o apoio de homens do Exército Brasileiro (EB), apreendeu quatro quilos de entorpecentes durante uma abordagem ao ônibus da Transacreana, na Vila Lagoinha, BR 364.

A droga foi encontrada escondida em um dos assentos no fundo do veículo pela cadela Tina, da CPCães, que também encontrou uma porção de maconha escondida em outro assento. Devido ter poucos passageiros no ônibus, a identificação do indivíduo foi trabalhosa, mas após várias entrevistas feita pelos militares, o suspeito (natural do estado do Espírito Santo) foi encontrado.