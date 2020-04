Presos da Unidade Penitenciária Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul tentaram fugir, nesta quinta-feira (2), ao fazer um buraco na cela do bloco 7. Com pedaços de ferro tirados da própria estrutura do prédio, eles cavaram um buraco, mas foram flagrados por policiais penais.

A direção do presídio informou que doze presos faziam parte do plano de fuga e que a movimentação foi percebida durante uma ronda de rotina na unidade. A equipe chegou a ouvir o barulho na cela.

Os 12 presos que estavam na cela foram isolados e devem ser ouvidos na delegacia ainda na manhã desta sexta-feira (3). A perícia foi acionada e a direção vai abrir um processo disciplinar. Do G1 Ac.