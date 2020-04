O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) apresentou esta semana duas emendas à Medida Provisória 927, que trata sobre as medidas trabalhistas, para enfrentar a crise econômica causada pela pandemia do novo Coronavírus.

De acordo com uma das emendas do deputado, o trabalhador poderá sacar até 50% do saldo da conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), durante o período que estiver em vigor o estado de calamidade pública no Brasil.

A outra emenda do parlamentar, suspende por seis meses o desconto no contracheque dos servidores públicos e privados de empréstimos consignados.

Diante da presença da Covid-19 no país e das medidas de isolamento social, muitas famílias brasileiras passarão por grandes dificuldades financeiras para garantir o orçamento doméstico. E, a liberação de saques do FGTS de até 50% do saldo existente na conta do trabalhador, é uma das formas para diminuir os efeitos negativos na economia, provocados pela pandemia do Coronavírus.

“Essas emendas visam proteger os trabalhadores brasileiros da crise econômica causada por esse vírus e garantir a dignidade e uma renda para as famílias do nosso país”, destacou Jesus Sérgio.