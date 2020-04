O início do ano letivo da cidade de Acrelândia, no interior do Acre, já estava atrasado por conta de problemas financeiros do município e, com a pandemia de Covid-19, a situação ficou ainda mais complicada. Com oito casos confirmados da doença, a prefeitura resolveu prorrogar o início das aulas para o próximo dia 20.

O decreto com a nova data foi publicado na edição desta sexta-feira (3) do Diário Oficial do Estado (DOE). A medida atinge os cerca de 2,3 mil alunos e cerca de 140 professores das 5 escolas da rede municipal de ensino.

O vice-prefeito da cidade, Marcos Teixeira, disse que a previsão do início das aulas estava para o dia 20 de março.

“Nós tivemos um sequestro em janeiro e fevereiro de mais de R$ 600 mil de dividas da gestão anterior. Então, isso impossibilitou que a gente fizesse a recuperação dos ônibus e comprasse merenda e outros reparos que eram necessários. Por conta disso, fomos obrigados a estender um pouco o prazo de início das aulas. Agora com mais essa situação, vai atrasar ainda mais”, disse Teixeira.

O decreto não descarta a possibilidade de uma nova prorrogação na data em razão da pandemia de Covid-19. De acordo com o documento, a carga horária da rede municipal de ensino deve ser reorganizada pela Secretaria Municipal de Educação para que não haja prejuízo educacional aos estudantes.

Representando quase 18% dos casos confirmados no estado, o município que tem pouco mais de 15 mil habitantes tem adotado uma série de medidas para tentar conter o avanço da doença no território. Uma das medidas foi a suspensão da coleta de entulhos em toda a cidade.

Após a confirmação dos sete primeiros casos de Covid-19 na cidade, a prefeitura declarou estado de calamidade pública na quarta (1). O decreto foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) no mesmo dia em sessões online.

“Estamos com nossas equipes de vigilância na entrada da cidade e tentando que os comerciantes diminuam o fluxo de pessoas dentro dos comércios. O comércio está praticamente fechado. Nós temos uma cachaçaria aqui no município e ela está produzindo gratuitamente o álcool 70 para fornecer ao setor público. Então, são várias medidas”, concluiu o vice-prefeito.

Covid-19 no Acre

Já são 45 casos de Covid-19 em todo o Acre, segundo o boletim da Secretaria de Saúde do Acre dessa quinta (2), que atestou mais dois casos positivos para Covid-19 nas últimas 24 horas. Os dois novos casos são de Rio Branco. Há casos confirmados também em Porto Acre e Acrelândia, no interior do Acre.

A Saúde informou que recebeu 566 casos suspeitos, descartou 428, confirmou 45 e 83 seguem em análise. Dos confirmados, 36 são em Rio Branco; oito em Acrelândia e um em Porto Acre. O boletim de quarta-feira (1º) apontava 43 casos. Do G1 Ac.