Bolsonaro volta a criticar isolamento Social e ironiza governadores: “Tá com medinho de pegar vírus?”

O presidente Jair Bolsonaro ironizou governadores na tarde desta quinta-feira (2/4). Em conversa com pastores, na entrada do Palácio do Planalto, Bolsonaro comentou as críticas que recebeu por ter saído às ruas do Distrito Federal no último domingo (29/3) e desafiou os gestores estaduais a fazer o mesmo