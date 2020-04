Um vídeo que circula nas redes sociais faz graves acusações contra a pré-candidata a prefeita do município do Bujari, Maria Zilmar (PP), antes mesmo da chegada do processo licitatório.

No vídeo, aparece imagens da professora Zilmar em uma reunião política pedindo aos apoiadores que peçam aos seus familiares que residem em outros municípios para que eles transfiram seus títulos eleitorais para o Bujari.

“Nós temos tempo, pelo amor de Deus, nós temos até maio, para quem quiser transferir um parente: um tio, sobrinho, cunhado, irmão… Façam isso!!!! As vezes não tem carro, se for uma ou duas pessoas que tem que vir de Rio Branco para cá, é melhor as vezes dar o dinheiro da passagem. Então façam isso, organizem!! Primeiro a família, vejam quem vocês querem ajeitar, a questão da transferência que é só até maio, mas nós temos até 3 de abril”, declarou Zilmar em vídeo.

Segundo disposto nos artigos 289 e 290, da lei 4.737 de 15 de julho de 1965 que prevê: {Transferir o título apenas votar e favorecer determinado candidato, sem que haja vinculo com o município é crime. O eleitor/infrator pode ser penalizado 5 anos de reclusão e multa. Alei prevê penalidade também para quem induz o eleitor a transferir. Neste caso, a pena pode chegar até 2 anos de reclusão e multa}.

No vídeo claramente podemos perceber que de fato Zilmar está induzindo as pessoas a cometerem o crime para lhe favorecer, pois a lei é bem clara quando transferir o título apenas votar e favorecer determinado candidato é crime, o que pode prejudicar a pré-candidata Zilmar. Diante deste vídeo, seria possível que Zilmar seja enquadrada por crime eleitoral?

Atenção Ministério Público e órgão competentes fiquem atentos para que o processo eleitoral ocorra de forma transparente e sem falcatrua!!! É necessário, que neste caso da Professora Zilmar haja uma investigação e que se houver que os responsáveis sejam penalizados rigorosamente, para que práticas como estas, não mais aconteça.

Veja o Vídeo: