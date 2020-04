Na segunda-feira 30 de março a Secretaria de Saúde Municipal de Assis Brasil iniciou a Campanha de Vacinação contra a gripe (Influenza), a primeira fase, direcionada a idosos acima de 60 anos e profissionais de saúde, estará disponível até o dia 15 de abril deste ano na Unidade Básica de Saúde (UBS) Terezinha Batista dos Santos, na Escola Maria Ferreira que está disponível para a região do Bela Vista, além da vacinação domiciliar.

A segunda fase, que inicia no dia 16 de abril, será voltada a professores, profissionais das forças de segurança e salvamento, além de doentes crônicos. Já a terceira fase, no dia 09 de maio, abrange crianças de seis meses a menores de seis anos, grávidas, mães no pós-parto, adultos de 55 a 59 anos de idade, população indígena e pessoas com deficiência.

A coordenadora de imunização, enfermeira Alivandra Araújo, explica a UBS Gildo Ferreira, localizada no Km 02, está sendo a unidade de referência de Covid-19 e por isso a vacinação não ocorre no local e a UBS Antônio Cavalcante passa por reformas, mas devido às estratégias adotadas está sendo possível realizar a campanha sem prejuízos.