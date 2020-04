O Dia Mundial de Conscientização do Autismo é celebrado nesta quinta-feira, 2. A data é motivo de muito orgulho para Cruzeiro do Sul, que conta com o primeiro Centro de Tratamento de Interação Sensorial do Acre (Centrin), conquistado na gestão do prefeito Ilderlei Cordeiro.

O centro é fruto do empenho do Dr. Mazinho Maciel e do prefeito Ilderlei Cordeiro. Juntos, os dois tiraram o papel do projeto e iniciaram os atendimentos. Uma iniciativa pioneira que já mudou a vida de muitas famílias cruzeirenses.

Hoje, o Centrin atende cerca de 80 famílias. A fila de espera é praticamente incontável e a rotatividade ocorre conforme as vagas são disponibilizadas.

“Com o apoio do prefeito Ilderlei Cordeiro consegui tirar do papel esse sonho que era de construir um centro de tratamento para cuidar de todas essas crianças, que não tinham um tratamento digno”, recorda o médico.

Dr. Mazinho é um dos maiores especialistas no espectro autista do Acre. Já participou de diversas conferências nacionais e internacionais. E, aos poucos, ele e sua equipe estão construindo um centro de tratamento cada vez melhor.

“Estamos em fase de aprendizado, erramos e aprendemos diariamente. E acredito que estamos no caminho certo”.

“Nós trabalhamos com três pilares fundamentais: as terapias, a família e a escola. Geralmente, as primeiras pessoas que percebem alguma alteração na criança são os pais ou professores. O meu principal conselho é se entregar ao diagnóstico, ao tratamento, as terapias”.