Já era quase 21: 00 horas da noite quando a sessão extraordinária convocada pelo presidente da ALEAC Nicolau Júnior (PP) finalizou com a votação da última pauta, sendo o PL do deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB), estabelece a suspensão das parcelas de empréstimos consignados por um período de Três meses.

O líder do Governo Gerlen Diniz (PP) fazia críticas a proposta e insistia em apontar justificativas em defesa de seu relatório, que pedia inconstitucionalidade, mas foi perdendo força ao ver seus aliados esquecendo defesa partidária e pensando em ajudar a garantir aprovação da pauta. O líder perdeu inclusive o apoio do deputado Cadmiel Bomfim (PSDB), pela manhã chegou a dizer que os bancos poderiam pegar um calote, caso o projeto fosse aprovado, mas que depois voltou atrás e se disse favorável.

O deputado Edvaldo Magalhães criticou a postura do colega e reafirmou que a medida tinha uma finalidade transitória, que apenas penduraria enquanto o estado passa pelo período de dificuldades. Para o autor da proposta caso venha a ser aprovado o estado terá R$ 100 milhões na economia e as pessoas terão mais um dinheiro para garantir suas necessidades básicas durante esse período de isolamento social provocado pela pandemia.

O pastor Fagner Felipe (PL) fez a defesa pela aprovação e disse que tudo que for feito para ajudar as pessoas neste momento de dificuldade é válido.

Luiz Tchê (PDT) chamou atenção dos colegas para que possam aprovar o projeto e garantir uma tranquilidade maior de mais de 40 mil famílias, que além de ter um alívio financeiro neste período, irão ajudar na recuperação da economia local, injetado os 100 milhões no comércio.

Nas redes sociais o apoio das pessoas pela aprovação do projeto ganhou força, inclusive com mobilização virtual de milhares de servidores públicos, que enxergam neste Projeto do deputado estadual Edvaldo Magalhães uma saída para aliviar sua situação financeira, neste período de dificuldades.

O presidente da casa Nicolau Júnior apenas conduz, mas sequer se posiciona favorável ou contrário, o que é ruim para um presidente de um grande poder, que pode ajudar bastante 40 mil famílias de servidores públicos do estado.

A deputada Maria Antônia (PROS) defendeu o Projeto e disse que jamais poderia votar contra uma pauta que ajudaria milhares de pessoas. A parlamentar afirmou que, durante esses dois dias recebeu centenas de mensagens de clamor e pedidos para que aprove o projeto.

Jenilson Leite (PSB) indagou ao presidente Nicolau, ‘O que estamos fazendo aqui’? o governador precisa reconhecer o esforço que os deputados da oposição estão fazendo para lhe ajudar, os projetos são bons e queremos fazer a defesa pela aprovação, disse.

José Bestene que é do partido do governador, fez uma explanação sobre a importância de se votar medidas que venham a beneficiar a população neste momento de Pandemia e que por isso era favorável ao projeto.

No final o Projeto foi aprovado com resultado apertado, veja como cada um votou;

SIM

01- Maria Antônia – PROS

02- Jonas Lima – PT

03- Daniel Zen – PT

04- Roberto Duarte – MDB

05- Antônia Sales – MDB

06- Calegário – PL

07- Jenilson Leite – PSB

08- Wagner Felipe – PL

09- Luiz Tchê – PDT

10- Edvado Magalhães – PcdoB

11- Meire Serafim – MDB

12- Manoel Moraes – PSB

13- Chico Viga – Avante

14- José Besten – PP

15- Antônia Sales – MDB

16- Antônio Pedro – DEM

17- Luiz Gonzaga – PSDB

Os deputados que votaram contrários foram;

01- Neném Almeida – PSD

02- Marcus Cavalcante – PTB

03- Wendy Lima – PSL

04- Drª Juliana Rodrigues – PRB

05- Gerlen Diniz – PP

Com isso a matéria foi aprovada e agora segue para sansão do governador Gladson Cameli, que deve fazer isso e dar os encaminhamentos necessários.