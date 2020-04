O evento, que mistura arte, design, tecnologia, criação e empreendedorismo, vai usar suas redes sociais para aproveitar aquele tempo extra em casa e propor novas ideias – o tal do “ócio criativo”.

Destinada a todos os profissionais e amadores das áreas correlatas ao Pixel Show, a série começa nesta quinta-feira, 02, com Símon Szacher e Allan Szacher, os irmãos que tiraram do papel a ideia de criar um festival de arte com muitas batalhas e criatividade.

“Vamos contar como começamos, mostrar que é possível fazer a ideia dar certo com planejamento, motivação e criatividade mesmo, porque a toda hora precisamos nos reinventar, propor algo novo, testar, errar e continuar”, adianta Simon. “Esse também é um bom momento de criar, ter novas ideias, sacudir o seu negócio e se reinventar”, completa Allan. Este primeiro bate papo acontece hoje (quinta-feira) às 16h.

Em 2019, o Pixel Show completou 15 anos de realização com cerca de 55 mil visitas e 200 palestrantes em três dias de evento. Enquanto a edição de 2020, marcada para novembro, não chega, acompanhe as lives no Instragam @Pixelshow.