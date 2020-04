TJAC – A 7ª Sessão Ordinária deste ano da Câmara Criminal aconteceu nesta quinta-feira, 2, às 10h, por meio de plataforma digital de videoconferência. O sistema utilizado foi o ZOOM, que possibilitou a realização da primeira sessão com sustentação oral feita com auxílio de ferramentas audiovisuais. Dessa forma, não foi necessária a presença, no mesmo espaço, dos membros do Órgão, advogados e representantes da Defensoria Pública e Ministério Público.

O trabalho foi feito dessa maneira para cumprir a necessidade de isolamento social, ocasionado pela pandemia da COVID-19. Dessa forma, o Colegiado julgador respeitou as medidas de segurança em relação à saúde pública, assim como, garantiu o julgamento de processos, mostrando que mesmo em quarentena, o Poder Judiciário do Acre não para.

Estavam pautados 192 processos e foram julgados 180. Além disso, foram feitas 11 sustentações orais, realizadas por cinco advogados e dois defensores públicos.

Participaram da sessão que encerrou às 12h20, os desembargadores Elcio Mendes (presidente), Samoel Evangelista e Pedro Ranzi, a procuradora de Justiça Patrícia Rego, e ainda o secretário da sessão Eduardo Marques.

A condução dos trabalhos da Câmara Criminal, feitas pelo desembargador Élcio Mendes, foi elogiada pelo desembargador Pedro Ranzi, que falou da experiência inédita utilizando a tecnologia. Segundo ele, foi um passo muito importante dado pela atual gestão do Tribunal de Justiça, que não tem medido esforços para superar os desafios do momento, dando ênfase ao esforço dos servidores e agradecendo todos que colaboraram com a sessão.

O desembargador Samoel Evangelista destacou o trabalho do desembargador Élcio na presidência da Câmara Criminal, e também ressaltou que esse é um momento histórico que o Tribunal de Justiça está vivendo, e que graças ao esforço da atual gestão, dos servidores, magistrados e demais desembargadores, tem sido possível encontrar caminhos. Ele também agradeceu os defensores, advogados e Ministério Público Estadual, que colaboraram para que a sessão desta quinta fosse possível.