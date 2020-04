O deputado estadual Jenilson Leite (PSB) preocupado com a situação das empresas acreanas, principalmente as médias e pequenas, devido a pandemia do Corona Vírus, covid-19, apresentou um Anteprojeto de Lei que beneficia elas com a postergação no prazo da cobrança do ICMS.

No caso de aprovação e sanção governamental, o Poder Executivo pode alterar a forma de cobrança sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, para serem tributado da saída do bem ou mercadoria do estabelecimento de contribuinte, destinado a consumidor final não contribuinte do imposto, domiciliado ou estabelecido em outro Estado.

Em outras palavras, o dono de uma empresa não precisa pagar o imposto tão logo faça a compra, como ocorre atualmente. Ele teria tempo para revender os produtos adquiridos, isto é, após vender o que comprou é que pagará o imposto ao Estado.

A forma da cobrança será mantida durante o período de contingência da pandemia do covid-19 no Estado do Acre.