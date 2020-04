O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, se reuniu nesta quarta-feira, 1, com representantes de diversas categorias de transporte do município. Mototaxistas, caminhoneiros, pampeiros e frentistas, que participaram do encontro.

Na ocasião, Cordeiro anunciou a redução de 17% nas taxas de licenciamento para as categorias de transporte por dois meses. A medida deve gerar uma economia de R$ 10 mil para esses motoristas.

“Estamos enfrentando uma situação delicada na nossa cidade. É uma situação que comove nossa cidade e eu, como gestor. Reduzir 17% de todas as taxas de licenças, permissões e alvarás é um avanço, uma redução em torno de R$ 10 mil. Eles merecem nosso apoio e nosso reconhecimento”.

Além disso, a prefeitura também anunciou a redução nas taxas de recolhimento de lixo e de IPTU. A proposta precisa da aprovação da Câmara de Vereadores.

“Nossa categoria já está sentindo sobretudo no financeiro. Estamos recebendo esse desconto no valor do nosso alvará, que vai ser muito bem-vindo para a nossa categoria. Nossa categoria continua trabalhando e não vamos deixar de atender a população da nossa cidade”, disse o presidente do Sindicato dos Mototaxistas, Zaldo Nobre.

O representante dos microempresários, Elson Costa, também elogiou a iniciativa. “Queremos agradecer a disponibilidade do prefeito em nos atender nesse momento difícil que o comércio está parado. São descontos no IPTU, na taxa de lixo, no alvará, descontos consideráveis que deixam de sair do bolso do empresário”.