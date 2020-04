O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro flexibilizou o decreto de medidas para evitar a proliferação do covid-19 no município. A mudança irá beneficiar tanto empresários como a população.

Segundo o decreto, os comércios e empresas estão autorizados a abrir os caixas para receber pagamento de boletos vencidos e a vencer. Porém, tanto os funcionários como os clientes precisarão seguir as recomendações de prevenção e utilizar os EPIs.

“Pensando em todo o comércio da nossa cidade, autorizamos as empresas a abrir os seus caixas, isso atendendo todas as regras de EPIs e prevenção dentro das lojas. A loja poderá abrir apenas o caixa para receber boletos vencidos e os que ainda vão vencer. Não é para abrir caixa para vender novos produtos, apenas para pagar produtos já comprados”.