A deputada estadual Maria Antônia (PROS) solicitou na manhã desta quarta-feira (1), durante a sessão virtual que está acontecendo por conta da pandemia do coronavírus, que o governo do estado na pessoa do governador Gladson Cameli que faça a aquisição emergencial de cestas básicas.

A solicitação da parlamentar visa atender as famílias carentes do estado do Acre e trabalhadores autônomos que necessitam do trabalho do dia-a-dia para por o alimento na mesa para sua família.

Como a pandemia do coronavírus tem inviabilizado os trabalhos dessas pessoas por conta da quarentena, as dificuldade aumentaram e o índice de fome também aumentou em meio a população acreana.

“Se possível o governador Gladson puder distribuir cestas básicas para as famílias carentes e trabalhadores autônomos do Acre “o mais rápido possível” com certeza ajudaria demais essas famílias que em sua maioria tem crianças que precisam se alimentar assim como os demais”, destacou a deputada.

Maria Antônia pede ainda que o governador adquira essas cestas básicas nos municípios onde serão distribuídos, dessa forma o governo estará ajudando tanto as famílias necessitadas como também os comerciantes locais que também estão sendo prejudicados financeiramente por conta desta doença.

“Seria importante que essas cestas básicas sejam compradas nos municípios onde serão distribuídos e com uma certa rapidez pois a fome não espera, assim ia ajudar os comerciantes e supermercados, ia gerar mais renda, pois se faz necessário uma grande quantidade cestas básicas a ser distribuídas e também de pessoas para trabalhar pelo menos nesse período de aquisição desses sacolões”, concluiu a parlamentar.

Veja o vídeo: