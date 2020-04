A ex-prefeita de Brasileia e ex-deputada estadual, Leila Galvão, que pretende disputar as eleições municipal na turma de Aldemir Lopes, está respondendo um processo na justiça que pode inviabilizar sua possível pré-candidatura.

Leila responde um processo por improbidade administrativa, por não ter conseguido prestar contas de recursos federais que recebeu enquanto era prefeita do município no ano de 2009.

A questão é. A onde foi parar os R$ 100.867,97 que Leila não conseguiu comprovar a aplicação do valor e nem prestar contas? Simplesmente evaporo!!!

Entenda o caso

A ação de improbidade administrativa contra Leila se deu devido o município de Brasileia ter recebido recursos federais, no ano de 2009 (ano em que Leila era prfeita da Cidade), para aplicação no Programa Projovem Adolescentes e serviços para a Juventude – CGPAJ/DPSB, no valor de R$ 321.074,70 (trezentos e vinte e um mil, setenta e quatro reais e setenta centavos).

Ocorre que na prestação de contas deste recurso, Leila Galvão não conseguiu comprovar a aplicação da totalidade, razão pela qual o Município de Brasileia recebeu a notificação da Secretaria Nacional de Assistência Social para efetuar a devolução de R$ 100.867,97 (cem mil, oitocentos e sessenta e sete reais e noventa e sete centavos).

Depois de oficiada, a Secretaria Nacional de Assistência Social encaminhou ofício a este juízo da vara cível da comarca de Brasileia relatando os fatos que motivaram a ação.

A sentença

Leila Galvão, foi condenada em uma ação de improbidade administrativa pela vara cível da comarca de Brasileia, a devolver aos cofres públicos do município o valor exato de R$ 571.360,76 (quinhentos de setenta e um mil, trezentos e sessenta reais e setenta e seis centavos.

Leila Galvão foi condenada à pena multa civil no valor de dez vezes da remuneração percebida por Leila à época, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, a partir do evento danoso sendo este a datada liberação dos recursos, que é o que corresponde ao valor acima mencionado.

A sentença foi transcrita em 22 de maio de 2019, transitou em julgado conforme os autos do processo. Contudo, Ana Leila Galvão Maia Moreira, apesar de ter sido intimada, não realizou o pagamento do valor devido, razão pela qual o processo passou para a fase de cumprimento de sentença.

Além do valor acima especificado, o qual deve ser revestido ao município de Brasileia, Leila deve arcar com o percentual de 10% sobre o valor da condenação a ela imposta. A verba honorária devida é de R$ 57.136,07 ( cinquenta e sete mil, cento e trinta e seis reais e sete centavos).

Com o valor da condenação e a verba honorária do percentual de 10%, o débito total de Leila Galvão chega a exatos R$ 628.496,83 (seiscentos e vinte e oito mil, quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta e três centavos). Diante do exposto Leila teve o prazo de 15 dias para efetuar o pagamento de forma voluntária da quantia devida, mas não o fez.

Como não houve o pagamento voluntário da quantia por parte de Leila, a justiça determinou a penhora on-line via sistema Bacen Jud, que resultou no bloqueio das duas contas de Galvão, uma no valor de R$ 27.863,86 (vinte sete mil, oitocentos e sessenta e três reais e oitenta e seis centavos), e outra no valor de R$ 40,93 (quarenta reais e noventa e três centavos).

Como foi insuficiente a penhora on-line, solicita-se a penhora de bens pertencentes a Leila Galvão, conforme declaração realizada junto a justiça eleitoral, até o limite do débito.

Clique neste link e veja o processo na íntegra da ex-prefeita Leila Galvão

