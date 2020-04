Em plena pandemia do coronavírus que está assolando o Acre e o mundo, a ex-prefeita e ex-deputada estadual, Leila Galvão, descumpriu as regras orientações da saúde e se reuniu com vários emedebistas para o que seria o ato de sua filiação no Movimento Democrático Brasileia (MDB).

Leila Galvão disse que procura novos desafios por causa do seu ressentimento, mais isto não justifica se unir com a turma do Guru, na qual ela tanto repreendeu e agora faz parte do mesmo barco furado e principalmente permitir que Aldemir com toda a sua esperteza coordene sua pré-campanha.

Novos desafios se faz com novos grupos, novos conceitos e novos planos, mas o que se vê são as velhas figuras políticas, com os velhos discursos e velhos hábitos, regados com sentimentos de ambição e descontentamento.

O ex-prefeito de Brasileia, Aldemir Lopes, foi o maior articulador para que Leila se filiasse no MDB, já que o partido não tinha outro nome para pôr a disputa, foi o jeito adubar a cemente da discórdia para que Leila pudesse ir para o MDB, por algum motivo, Aldemir Lopes não se fez presente, mas estava sendo representado pelo seu fiel escudeiro Carlinhos Nogueira. Na hora certa Aldemir fará exposição de sua figura.

O “glorioso MDB” foi o partido que destruiu a honra e estampou o nome do município de Brasileia nas páginas policiais, pois até o momento em que a quadrilha do MDB estava nas entranhada do Poder Público e foi descoberta pela Polícia Federal o município nunca tinha sido exposto de tal forma, mesmo com os inúmeros desmandos dos gestores anteriores.

Até hoje, mesmo com a atual gestão fazendo o possível para erguer a prefeitura, Brasileia ainda sofre pelo mal que lhe foi causado pela turma do glorioso, que saquearam o quanto puderam os cofres públicos. Mas a Polícia Federal deu a resposta e a justiça tirou de circulação os cabeças desta quadrilha.

Na oportunidade, Leila afirmou que durante os 20 anos que esteve no Partido dos Trabalhadores (PT), a sua missão foi cumprida e destacou que em todo e qualquer casamento e relação, houve um desgaste, inclusive declarou que por estar ressentida, decidiu procurar novos desafios. O que indica que sua pré-candidatura não passa de sentimento de descontentamento e com isso resolveu se aliar com o que, até outro momento, era os adversários, no caso o MDB no qual Leila tanto criticou.