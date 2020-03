A Prefeitura de Cruzeiro do Sul anunciou nesta terça-feira, 31, uma parceria com o Circo Brodway. As dez famílias do circo irão atuar nas ruas da cidade levando orientação sobre a importância da higiene e as melhores maneiras de evitar a proliferação do coronavírus, a COVID-19.

O prefeito Ilderlei Cordeiro explica que com a quarentena, o circo ficou sem ter como gerar renda. “Eles nos procuraram e pediram apoio, pelo menos, na questão alimentar. E além desse apoio, nós vamos conseguir dar um aporte financeiro também”.

A prefeitura contratou os palhaços e outros artistas do circo pelo período de três meses. As dez famílias receberão um total de R$ 5 mil por mês para atuar no trabalho de conscientização e prevenção em Cruzeiro do Sul.

“Estamos buscando inovação e criatividade para mostrar o tamanho da situação sobre o coronavírus. Queremos alertar sobre a importância de ficar em casa. Nesse momento, queremos levar orientações e alegria para as pessoas que precisam sair de casa para mercado ou resolver algo necessário”, disse o prefeito.

O representante do circo, Robert Amito, falou da importância da parceria com a prefeitura.

“Estamos muito felizes. Esse momento que estamos vivendo é importante levar alegria e conscientização para as pessoas. Vamos estar na rua conscientização das pessoas e evitar a proliferação dessa doença. É um momento difícil, mas levar um pouco de alegria é gratificante para nós”.