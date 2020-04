Uma fonte segura do governo progressista e muito próxima do governador Gladson Cameli informou a redação do site 3 de Julho Notícias que nos próximos dias boa parte dos emedebistas (em sua maioria sendo indicação do deputado federal Flaviano Melo) irão ser exonerados.

Um dos casos que levará as exonerações é de um emedebista que reside em Epitaciolândia e que faz parte da turma de Aldemir Lopes, o emedebista em questão gravou áudio criticando o governador Gladson. Esse vai ser o primeiro a rodar. Diz a fonte

De acordo com a fonte, as prováveis exonerações se darão por motivos de trairagem, pois de acordo com relatos, alguns integrantes do MDB de Flaviano que inclusive estão portariados no governo de Gladson Cameli, estariam criticando e tentando desqualificar o governador.

A fonte cita ainda que Gladson, ao tomar conhecimento do que estava acontecendo e do que os emedebistas estavam falando, o governador teria determinado as exonerações. Acredita-se que o MDB de Flaviano ainda não rompeu com o governo de Gladson por conta da pandemia do coronavírus.