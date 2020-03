A Pandemia provocada pelo Covid 19, fez sua 41ª vítima no estado e depois de 15 dias de quarentena social decretada pelo governo, Gladson Cameli ainda não fez alguns membros do governo vestir a camisa de uma vez por toda, na luta para conter o avanço da doença no estado. De acordo com o último boletim da Sesacre, divulgado na tarde desta segunda-feira (30).

Na sexta-feira um diretor da EMATER Tião Bocalon, uma das pessoas mais populares do governo, criticou as medidas de isolamento social e defendeu a volta ao trabalho. Bocalon não detalhou que suas críticas eram direcionadas ao decreto do estado, mas fez um texto contrariando a quarentena e repercutiu em dezenas de grupos de Whatspp; chegando nas páginas de vários sites de notícias.

Ainda sexta-feira foi a vez do vice-governador Major Rocha (PSDB) virar notícia, após fazer uma postagem dura nas redes sociais, criticando a postura de um ex-comissionado da cota de Gladson, que segundo ele vive lhe atacando a mando de alguns adversários políticos.

Rocha disse que não compreendia como uma pessoa que servia ao PT ,ganhou um bom espaço no governo, tomando lugar daqueles que muito lutaram. Rocha se mostrou irritado e fez um longo desabafo que repercutiu bastante.

Nos comentários da postagem o vice-governador foi bastante questionado quanto sua atuação no governo, inclusive sendo cobrado por estar sempre distante de Gladson Cameli, fazendo agendas descoladas do governador, o que tem sido motivos de muita discussão nos bastidores do Palácio.

Até agora, passaram 16 dias de quarentena decretada pelo governo e pouco se viu de ações do vice, que por seu bem articulado poderia estar ajudando mais. A única ação que se conhece do Werles Rocha até aqui, foi uma distribuição de algumas cestas básicas improvisada em Cruzeiro do Sul, isso depois de desistir de fazer uma Trilha com um grupo de Trilheiros da Região.

Se o Major Rocha está em isolamento social não se sabe, sua assessoria não divulga nada, o certo é que ele chegou a fazer um exame para testar o COVID, mas que dera negativo.

Não foi divulgado se fizeram contraprova, como algumas pessoas fazem.

Gladson precisa alinhar atuação e discurso dentro de casa, pois a carga em cima de si é grande e os seus liderados ainda não vestiram a camisa da mesma cor, ou melhor; da mesma causa.