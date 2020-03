Nesta terça-feira (31), aconteceu a primeira sessão completamente virtual da história da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), devido a quarentena usada como medida de combate ao Covid-19 que já deixa 42 casos confirmados no Estado.

Em sua fala, o deputado estadual Fagner Calegário declarou apoio a projetos apresentados que visam estabelecer o bem-estar da população nesse tempo de crise e reforçou informações referentes a dois Projetos de Lei apresentados por ele: o de suspender prazos de concursos públicos, como havia anunciado uma semana antes em sua live do dia 23 de março; e o projeto de suspender a validade de documentos públicos, citando o exemplo da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), já que elas não podem ser renovadas junto ao Detran devido ao decreto de fechar órgãos públicos em prol do isolamento social.

O parlamentar reforçou também a necessidade que o governo tem de quitar pendências financeiras com seus fornecedores e trabalhadores terceirizados: “precisamos unir forças para sanar pendências financeiras com os fornecedores do Estado, este é um momento de fragilidade, eles precisam receber até para não aumentar os índices de desemprego, estou falando sobre garantir o pagamento de quem já prestou serviço.”, disse Calegário.

Finalizando a sua fala, o deputado anunciou que irá protocolar uma indicação para estender um pacote de apoio às micro, pequenas e médias empresas que são quem aquecem a economia do Estado e esclareceu outra questão que causou certa polêmica nos últimos dias: as emendas parlamentares, sobre esse assunto, Calegário disse que as emendas são impositivas e é dever do governo garantir que elas cheguem a cada deputado e que elas não são referentes a este ano, mas sim ao ano passado e que mantém a decisão de usar a verba de sua emenda para ajudar núcleos de pesquisa e apoio no combate ao Covid-19 e auxiliar famílias necessitadas.