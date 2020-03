A deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB-AC) cobrou do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, esforços emergenciais e imediatos para trazer de volta ao Brasil os brasileiros que estudam na Bolívia devido à atual pandemia do novo coronavírus.

Perpétua já realizou diversos contatos telefônicos com autoridades brasileiras em busca de intermediar uma solução para esse problema, mas pede que o Governo entre nessa negociação. “É sabido que a situação dos estudantes brasileiros na Bolívia é muito difícil, pois não dispõe de recursos financeiros, as condições de moradia são precárias e estão sem presença de familiares”, afirmou a líder do PCdoB na Câmara.

A deputada acreana ressaltou que outros países já fazem essa repatriação e que é preciso ajudar o mais rápido possível esses estudantes. As aulas foram interrompidas na metade do mês de março e, devido a quarentena, só é permitido sair de casa uma vez por semana. “Peço ao ministro que realize todos os esforços técnicos, administrativos e orçamentários necessários, juntamente com as nossas embaixadas e consulados, para dar apoio aos estudantes brasileiros na Bolívia”, disse Perpétua no documento enviado ao Itamaraty.