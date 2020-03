A deputada estadual Maria Antônia (PROS), participou na manhã desta terça-feira (31), da primeira sessão virtual do Poder Legislativo Acreano, promovida pela Assembleia Legislativa (ALEAC), que teve a iniciativa de, mesmo com a pandemia do coronavírus, dar continuidade nos trabalhos deste Poder.

A parlamentar frisou que está a disposição do legislativo para votar e aprovar projetos que visam auxiliar diretamente a população, onde são projetos que vão beneficiar os acreanos e que vão de encontro nesse momento de fragilidade por conta desta pandemia que tem atingido todo o mundo e agora tem acometido pessoas no Acre.

Na oportunidade, a deputada Maria Antônia parabenizou todos os deputados por participarem e apresentarem projetos e destacou o do deputado Edvaldo Magalhães que trata dos empréstimos dos servidores públicos que em meio a essa crise o projeto do deputado Edvaldo vai ajudar muitos essas pessoas.

“Quero parabenizar toda a nossa população tanto do nosso estado como do nosso Brasil que estão cooperando, estão ficando em suas casas, estão atendendo o apelo do Ministro da Saúde, Mandetta, e desde já quero parabeniza-lo pois ele está tendo pulso forte, indo até contrário ao pensamento do presidente Bolsonaro. Sabemos que este é um momento de dificuldades, mas nós temos que nos esforçar para ficar em casa, nós sabemos que não é fácil e nós deputados e toda a população que tem uma vida ativa e agora termos que ficar em casa é difícil mas necessário. Então eu faço esse apelo, as pessoas que podem ficar em casa que fiquem, sabemos que para os autônomos é difícil pois é no trabalho do dia-a-dia que eles compram o pão de cada dia, mas estamos aqui a disposição para aprovar os projetos apresentados que vão ajudar a população”, concluiu a parlamentar.