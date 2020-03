O Ministro da saúde Henrique Mandetta, falou na tarde desta terça-feira, sobre o novo boletim que detalha a situação do Coronavirus no Brasil. Já são 4.579 e o total de mortes pelo vírus chega a 159.

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), informa que subiu de 34 para 42 o número de casos confirmados de contágio por coronavírus oficialmente no Acre, nesta segunda-feira, 30.

O fato novo é que surgiram mais quatros casos de contaminação no município de Acrelândia. No domingo, eles eram dois casos apenas. Agora, são seis pessoas daquele município com exames que deram positivo no Centro de Infectologia Charles Mérieux, em Rio Branco: um tratorista de 30 anos, um profissional de Saúde de 34, um servidor público de 54 anos e um professor de 55.

O governo do Acre apresenta preocupação com o avanço do Covid-19, que já chegou em outras cidades e cresce na capital. Pela manhã o governador Gladson Cameli e o secretário de saúde Alysson Bestene estiveram reunidos com prefeitos do Juruá, alinhando ações de controle e prevenção para evitar a propagação da doença na Região.

Os outros três casos confirmados são de Rio Branco, de uma dona de casa de 37 anos, de uma profissional de Saúde de 39 e de um empresário de 21 anos.

Todos os contaminados tiveram contato com pessoas com casos já confirmados no estado.

No domingo, nove casos tinham sido confirmados pelo Centro Mérieux. Agora, na segunda-feira, 30, eles são mais sete, perfazendo 16 novos casos positivos em 24 horas.

No Acre, até o momento foram notificados 440 casos, sendo que destes, 336 foram descartados porque deram negativo para a Covid-19. O número de exames que estão em investigação diminuiu de 80, no domingo, para 63 nesta segunda-feira, 30.

São Paulo continua como o estado com o maior número de casos confirmados da doença: 1.451. O segundo colocado é o Rio de Janeiro, que registrou 600 casos da Covid-19.

Confira o número de casos por estado:

Norte

Acre – 42

Amapá – 8

Amazonas – 151

Pará – 18

Rondônia – 6

Roraima – 16

Tocantins -9

Nordeste

Alagoas – 17

Bahia – 176

Ceará – 372

Maranhão – 23

Paraíba – 14

Pernambuco -73

Piauí -14

Rio Grande do Norte -68

Sergipe – 16

Centro-Oeste

Distrito Federal – 312

Goiás – 58

Mato Grosso – 16

Mato Grosso do Sul – 36

Sudeste

Espírito Santo – 72

Minas Gerais – 231

Rio de Janeiro – 600

São Paulo – 1451

Sul

Paraná – 148

Rio Grande do Sul – 226

Santa Catarina -194