Na tarde deste domingo, 29, uma equipe do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar do Acre (PMAC) prendeu dois indivíduos em flagrante por roubo, além de apreender a arma de fogo usada no crime e recuperar o veículo da vítima. O fato ocorreu na rua Raimundo Targino, bairro Rosalinda.

Em patrulhamento na região, os policiais militares perceberam o roubo em andamento, no qual dois homens, com uma arma de fogo, subtraíam da vítima a motocicleta Honda CB 300, de cor preta. Um deles foi detido enquanto tentava fugir no veículo roubado e o outro ao correr em direção a um carro estacionado nas proximidades do local.

A arma tipo escopeta, de fabricação artesanal, com dois cartuchos calibre .28 e o veículo Fiat Uno, de cor vermelha, que provavelmente seria utilizado na fuga dos envolvidos, foram apreendidos. Todos os itens, juntamente com os dois indivíduos, foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla), bem como a moto da vítima, para posterior restituição e demais providências necessárias.