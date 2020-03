Na tarde deste domingo (29), o Ministério da Saúde divulgou um novo Boletim Epidemiológico onde mostra um número mais elevado do que o que foi divulgado anteriormente.

Trata-se de mais 9 novos casos confirmados, fazendo com que o número de infectados pelo covid-19 no Acre chegue a 34 no total.

Atualmente apenas a advogada Isabella Aparecida Fernandes da Silva, de 36 anos, encontra-se internada na Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (HUERB). Seu quadro é estável.

Outro paciente que foi um dos primeiros casos a ser diagnosticado com o vírus, seu Manoel José da Silva, de 81 anos recebeu alta médica nesta sexta-feira (27). Segundo os médicos, o idoso está curado e vai ficar em casa com a família.

Todos os demais pacientes estão isolados em casa e passam bem, segundo o governo.