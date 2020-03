Portal do Rosas – Pelo andar da carruagem, vai sobrar dinheiro para o governo do Estado combater o coronavírus em solo acreano.

Os recursos são mera obra de ficção. Até serem efetivamente liberados – se forem – a Covid-19 terá dado uma volta ao mundo e retornado à China.

Tanta “liberação” de recursos é obra de políticos oportunistas, movidos pelo vírus da desfaçatez.

Mas tem coisa pior.

Até quem não tem mandato anuncia que conseguiu os seus milhões. É o caso de João Paulo Bittar, filho do senador Marcio Bittar, ainda no MDB.

Em conversa no Facebook, Bittar filho garantiu ter conseguido liberar R$ 13 milhões para combater o coronavírus.

“Arrumei 13 milhões de reais para compra de equipamentos preventivos para o coronavírus. Uma parceria do gabinete do coroa com o Ministério da Saúde. Sim, foi eu mesmo que costurei tudo”, disse.

João Paulo também garante ter conseguidos “uns 10 sacolões” para o pessoal necessitado do Acre. Incrível a rapidez que saem dos milhões para os sacolões.