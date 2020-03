Na manhã desta sexta-feira, 28, a Secretaria de Meio Ambiente realizou a entrega de kits de higienização aos profissionais que executam os serviços de limpeza e coleta de lixo na cidade de Cruzeiro do Sul.

Por ser serviço essencial, os garis não paralisaram suas funções e precavendo a proteção individual desses profissionais eles foram contemplados com um kit contendo máscaras, luvas, frascos adaptados com álcool 70%. A disponibilidade desse kit foi possível graças à parceria Prefeitura de Cruzeiro do Sul e o setor privado que forneceu o TNT para confecção das máscaras, uma vez que não há este equipamento disponível para comprar no mercado nacional.

O gari Fadson Alencar destacou a importância do recebimento de EPIs, para que possam desenvolver o melhor serviço à comunidade.

“Nós que trabalhamos na rua, estamos expostos a qualquer tipo de doença e recebendo os EPIs é muito importante para nos proteger e protegermos nossas famílias. Pois nas ruas temos contato com todo tipo de lixo e quando chegamos em casa temos contato com nossa família, então é muito bom trabalharmos devidamente protegidos.”, finalizou Fadson.

A Secretária Municipal de Meio Ambiente, Suzana Farias informou que os serviços de limpeza não podem parar e por isso os servidores precisam estar devidamente protegidos.

“Além da preocupação com o coronavírus, o prefeito Ilderlei Cordeiro tem a preocupação que mantenhamos os devidos cuidados com os nossos garis, e por não encontramos os EPIs tivemos a ajuda dos nossos empresários que doaram o TNT, então estamos tendo todos os cuidados com nosso pessoal da limpeza que não podem parar e que retornam para seus lares com a certeza que estão sendo protegidos pelo poder público.”, enfatizou.