Uma ação conjunta entre equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar do Acre (PMAC) resultou na prisão de um indivíduo, 38, que portava uma arma de fogo e entorpecentes, na travessa Santa Luzia, bairro Jardim São Francisco, na noite deste sábado, 28.

Em patrulhamento, a equipe da Rotam foi informada de que no local, conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, havia um cadeirante que comercializava drogas e portava uma arma de fogo. Com o apoio da guarnição do Choque, o homem foi abordado e foi constatada a veracidade da denúncia.

Com o indivíduo, foram encontradas três trouxinhas de substância aparentando cocaína e uma arma de fogo calibre .380, em uma gaveta apontada por ele. Na residência, foram localizados ainda uma balança de precisão, um celular, além de vários materiais utilizados para o embalo de entorpecentes e o valor de 3.906 reais em cédulas diversas.

O cão farejador Dante, da CPCães, foi acionado e fez a checagem no local, mas nada mais foi encontrado. Todos os objetos apreendidos, assim como o envolvido preso, foram encaminhados para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para os demais procedimentos cabíveis.