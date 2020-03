O jovem Antônio Batista Martins, de 25 anos, foi achado morto na noite deste sábado (28) no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas Martins já estava morto.

O Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) disse que Martins foi encontrado por volta das 21h04, na Rua Franco Silva, Quadra 12, ao lado de uma igreja evangélica.

A Polícia Militar do Acre (PM-AC) esteve no local em busca dos suspeitos, mas ninguém foi preso. O Ciosp explicou que a equipe teve dificuldades para conseguir informações no local.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).

Tentativa de homicídio

Por volta das 23h, outro homem foi achado ferido no conjunto habitacional. Ele tinha uma perfuração de faca no corpo e foi levado pelo Samu para o pronto-socorro.

O rapaz foi encontrado na Rua Mão de Onça, próximo do local do homicídio. Ninguém também foi preso até este domingo (29). Por Aline Nascimento, G1 Acre