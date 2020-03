Foragido da Justiça é preso com mais de 120 trouxinhas de pasta...

Foragido da Justiça é preso com mais de 120 trouxinhas de pasta base de cocaína em Rio Branco

Homem estava com a droga e dinheiro no bairro Vila Betel. O flagrante ocorreu no bairro Vila Betel, em Rio Branco.