Em mais uma ação de combate à COVID-19, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da Vigilância Sanitária e do NASF, está realizando um trabalho educativo nos estabelecimentos que seguem abertos na cidade.

Os estabelecimentos foram orientados a disponibilizar álcool em gel tanto para clientes como para funcionários, principalmente os caixas, bem como ampliar a frequência da lavagem, com água e sabão, das mãos daqueles que têm contato direto com orgânicos, além de disponibilizar máscaras.

Para garantir a segurança dos clientes, também foi recomendado o distanciamento entre clientes.

Segundo o Prefeito Ilderlei Cordeiro, essas medidas são de extrema importância para manter a população informada. “As precauções são importantes porque a principal forma de barrar o contágio da COVID-19 é manter ambientes higienizados e evitar o contato direto entre as pessoas. A Prefeitura de Cruzeiro do Sul seguirá tomando todas as medidas possíveis para evitar a disseminação da doença”, disse o Prefeito.

A Covid-19 é causada pelo coronavírus, que acarreta infecções respiratórias e tem se espalhado por vários países. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a doença tem baixa letalidade e 80% dos casos são leves, porém pode causar sintomas graves e até levar a óbito os indivíduos de grupos considerados de risco, como idosos e pessoas com morbidades como hipertensão, diabetes e doenças respiratórias crônicas.

Em suma, as determinações para supermercados, drogarias e similares, considerando as medidas de enfrentamento à pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID-19) são:

– Ampliar a frequência da limpeza de piso, corrimões, maçanetas, vidros com produtos à base de cloro (água sanitária e outros) ou álcool na concentração de 70%;

– Higienizar cestas e carrinhos disponibilizados aos clientes com solução de água sanitária, solução à base de cloro, sabão líquido ou álcool na concentração 70% ou disponibilizar a solução de higienização para o cliente;

– Disponibilizar equipamentos de proteção individual (EPIs) aos atendentes de caixa e manipuladores de alimentos (álcool gel e outro antisséptico), bem como orientar sobre a importância de se lavar as mãos com frequência;

– Manter banheiros e pias higienizados e abastecidos com papel toalha, sabão líquido e álcool gel;

– Realizar com frequência diária a higienização de caixas, balcões frigoríficos, portas de freezers, geladeiras, vitrines de vidro e outros equipamentos, móveis e utensílios, principalmente aqueles que há contato manual;

– Em caso de funcionários com sintomas suspeitos de gripe e resfriados, ficar em casa, e adotar outras medidas recomendadas pelas autoridades sanitárias.