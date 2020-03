Com profundo pesar, a deputada estadual Maria Antônia juntamente de seu esposo Dêda, vem a público manifestar a família enlutada, na pessoa do pai de Raimundo Nonato (Nona), Anacleto Alves, o mais profundo sentimento de solidariedade nesse momento delicado, pelo falecimento de um ente querido.

Nona faleceu na madrugada deste sábado vítima de um acidente na zona rural de Brasileia, e antes do acontecimento desta madrugada prestou um relevante serviço no município, onde atuava como mototaxista, e sem dúvidas vai deixar muita saudade.

“Neste momento de muita dor, eu e meu esposo Dêda nos solidarizamos com os familiares e amigos do Nona, nosso amigo Anacleto que é pai dele, uma pessoa na qual nós temos muito carinho e respeito, ratificando o nosso voto de profunda tristeza. Nona era muito conhecido no município de Brasileia e a gente fica muito triste de receber esta notícia”, concluiu a parlamentar.