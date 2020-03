Internado na UPA do Segundo Distrito, unidade referência para o combate ao coronavírus no Acre, como precaução por conta sua idade, o presidente da Cooperacre Manoel José, de 81 anos, apresenta a cada dia melhora em seu quadro clínico.

A melhora foi tão sensível que os médicos já pensam em alta hospitalar ao paciente Manoel.

“Seu Manoel tá muito bem. Não tem nenhuma alteração, não teve mais tosse e se encontra em ótimo estado. A internação dele foi por precaução para garantir que ele ficasse realmente em isolamento. Os médicos já estão avaliando se ele já vai receber alta hoje”, afirma Dora Vitorino, gerente da UPA.

O caso de maior preocupação atualmente entre os confirmados com coronavírus no Acre é da advogada Isabela Fernandes. Ela continua internada na Unimed e seu quadro de saúde é estável, sem risco de morte, mas ainda entubada, respirando por ventilação.

O governo está no aguardo de um pedido da Unimed para interná-la na UTI, caso seja necessário. “Por enquanto, não houve manifestação por parte do hospital, já que é preciso preencher o protocolo da regulação no sistema do SUS e essa manifestação tem de partir deles, se verificaram que uma medida necessária”, explicou a Sesacre. Por Leônidas Badaró / Ac24horas