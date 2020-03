Uma menina de 13 anos, moradora de Nova Califórnia, distrito de Porto Velho/RO, morreu por volta das 11 horas da manhã desta sexta-feira, 27, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito de Rio Branco.

A menina em questão era Juliana Dias Nogueira. Ela chegou em Rio Branco na quarta-feira apresentando dificuldades respiratórias, foi internada na Upa no mesmo dia, mas acabou não resistindo. De acordo com a família, os médicos teriam atestado complicações causadas por diabetes, mas, seus parentes suspeitam de covid-19.

“Disseram que foi diabetes, mas a gente teme que tenha sido por causa do coronavírus. Não podemos provar, pois a gente sabe que eles não têm nem como fazer o exame”, disse o tio da vítima Osmar Paulino Garcia dos Santos, o Pelado. “O pior é que ela outros irmãozinhos pequenos que ficaram lá onde ela mora. Não sabemos nem se eles estão contaminados ou não”, argumentou Pelado.

O Tio contou que os pais de Juliana moram em Brasileia, mas que ela estaria morando com outros parentes em Califórnia. Seu corpo foi levado para a cidade dos pais onde está sendo velado e deve ser enterrado na manhã deste sábado, 28.

A preocupação da família de Juliana é válida. Na tarde desta sexta-feira, o gerente-geral do Laboratório Rodolphe Mériuex, Andreas Stocker, responsável pelos exames do coronavírus no Acre, afirmou durante entrevista concedida ao telejornal Gazeta Alerta, da TV Gazeta, que faltam reagentes necessários para a realização dos testes. Rodolphe sugere que este fato está resultando na subnotificação de, pelo menos, 500 casos.

Os dados oficiais divulgados em boletim da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), informam o registro de apenas 25 casos até a noite desta sexta-feira, 27. Se confirmado, esse pode ser o primeiro óbito causado por covid-19 registrado no Acre.