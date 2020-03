O deputado estadual Jenilson Leite (PSB) , médico infectologista, apresentará um Anteprojeto de Lei que permite à Secretaria de Estado de Saúde do Acre conceder bônus financeiro aos profissionais da área de saúde que estão trabalhando diretamente nas unidades de referências e incansavelmente, durante o período da Pandemia covid-19, porém o parlamentar refere que o Governador Gladson pode fazer isso também usando o decreto de calamidade em saúde pública.

Pela proposta do parlamentar, o bônus será concedido no valor de um plantão extra por mês. Ou seja, cada profissional receberá mediante a sua categoria. Por exemplo, um enfermeiro receberá o bônus no valor de um plantão extra, assim também se aplica as demais categorias. Jenilson ainda diz que é preciso garantir aos servidores o auxílio de insalubridade que vinha sendo tirado pela SESACRE

O deputado médico ressalta que a pandemia relacionada ao COVID-19 vem alterando substancialmente as relações sociais — sobretudo em lugares com grande concentração populacional — e, é claro, a economia mundial. As situações, portanto, têm se alterado com a rapidez da disseminação do vírus, o que impede que as respostas dadas pelos governos acompanhem as modificações de maneira cadenciada e efetiva.

Leite destaca que os profissionais de saúde estão mais expostos ao vírus por estarem em contato diretamente com os pacientes. Além disso, o parlamentar ressalta que eles estão trabalhando redobrado. Logo, é justo que eles sejam recompensados financeiramente. ” Esse é um momento que os profissionais de saúde precisarão ainda mais serem valorizados. É importante que deputados, a sociedade e o governo reconheçam o valor desses trabalhadores. Por isso , indico ao Governo do Estado do Acre, através da Secretaria de Estado de Saúde do Acre que conceda este auxílio aos profissionais que estão diariamente nos hospitais no período da pandemia do CONVID-19″.